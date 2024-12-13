ВС РФ нанесли ответный удар по Украине после атаки на аэродром в Таганроге

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Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар по важным объектам Украины в ответ на обстрел ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, объекты поражены.
В ночь на 11 декабря военный аэродром в Таганроге был обстрелян шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Две выпущенные ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь». Оставшиеся четыре изменили траекторию полёта благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.
В результате атаки пострадали военнослужащие, повреждены два здания на технической территории аэродрома, три военные машины, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке.
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В ночь на 11 декабря военный аэродром в Таганроге был обстрелян шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Две выпущенные ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь». Оставшиеся четыре изменили траекторию полёта благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.
В результате атаки пострадали военнослужащие, повреждены два здания на технической территории аэродрома, три военные машины, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке.
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Анастасия Ларина