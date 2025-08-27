В России оценили угрозы ФРГ на случай отказа РФ от встречи с Зеленским
Депутат Колесник: Мерцу бы о своей стране позаботиться, а не угрожать Москве
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит обратить внимание на внутренние проблемы в своей стране, а не угрожать России. Так считает член Комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Мерцу бы о своей стране позаботиться, а не угрожать России. Слушать заявления этих западных партнеров уже надоело», — отметил Колесник в разговоре с Pravda.Ru.
Он напомнил, что Зеленский утратил свою легитимность, а документы, которые он подписывает, не имеют юридической силы.
Депутат также добавил, что подобные заявления Мерца никак не влияют на позицию России, однако демонстрируют его стремление самоутвердиться на внешнеполитической арене.
Тем временем политолог, эксперт КГ «Полилог» Евгений Зленко заявил «Известиям», что США постепенно сокращают безусловную поддержку Украины.
«Риторика Трампа, особенно после саммита на Аляске, стала всё больше связана с созданием условий для выхода США из конфликта. Это автоматически переводит Украину на баланс европейских стран и, что самое важное, под их ответственность», — пояснил политолог.
Зленко отметил, что ЕС не сможет быстро заменить поставки американского вооружения для Украины, поскольку европейская оборонная промышленность не обладает той стратегической глубиной, которая есть у России и её союзников.