27 августа 2025, 19:09

Депутат Колесник: Мерцу бы о своей стране позаботиться, а не угрожать Москве

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит обратить внимание на внутренние проблемы в своей стране, а не угрожать России. Так считает член Комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.





Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций в случае, если в ближайшее время не состоится встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.





«Мерцу бы о своей стране позаботиться, а не угрожать России. Слушать заявления этих западных партнеров уже надоело», — отметил Колесник в разговоре с Pravda.Ru.

«Риторика Трампа, особенно после саммита на Аляске, стала всё больше связана с созданием условий для выхода США из конфликта. Это автоматически переводит Украину на баланс европейских стран и, что самое важное, под их ответственность», — пояснил политолог.