Военный эксперт Дандыкин допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году
Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году. Об этом сообщает «Лента.ру».
По его словам, исход спецоперации на Украине определяется действиями российских военных и их командиров, а также тем, каким окажется итоговый мирный план.
«Я думаю, что в любом случае перемирия, которое позволит киевскому режиму поднабрать силенок, перевооружиться и начать все сначала, не будет, а вот мир, если он будет на наших условиях, возможен», — отметил Дандыкин.
Эксперт добавил, что у него «хорошие ожидания на этот год».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.