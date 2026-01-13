В России оценили вероятность закончить конфликт на Украине в 2026 году

13 января 2026, 12:50

Военный эксперт Дандыкин допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году

Фото: iStock/Diy13

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году. Об этом сообщает «Лента.ру».





По его словам, исход спецоперации на Украине определяется действиями российских военных и их командиров, а также тем, каким окажется итоговый мирный план.





«Я думаю, что в любом случае перемирия, которое позволит киевскому режиму поднабрать силенок, перевооружиться и начать все сначала, не будет, а вот мир, если он будет на наших условиях, возможен», — отметил Дандыкин.