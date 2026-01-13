ВСУ за сутки потеряли свыше 185 военных в зоне действий «Севера»
Подразделения группировки войск «Север» значительно улучшили тактическое положение на фронте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
В результате боевых действий украинские силы потеряли свыше 185 военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Киеве и Киевской области после массированных ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры в начале января начали массово закрываться супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.
