11 августа 2026, 16:59

Политолог Камкин: Визит Зеленского в Белград указывает на двуличность Вучича

Фото: iStock/stevanovicigor

Визит Владимира Зеленского в столицу Сербии указывает на двуличность президента Александра Вучича и попытку «усидеть на двух стульях одновременно». Такое мнение выразил политолог Александр Камкин.





Он отметил, что Белград официально не присоединяется к антироссийским санкциям, однако несет ответственность за продажу Украине вооружения через третьи фирмы, пишут argumenti.ru.



При этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев пояснил, что правительство Вучича вынуждено делать подобные шаги, чтобы не вызвать гнев ЕС и не ухудшить положение сербов в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, а также проживающих на севере Косова.



В свою очередь, сенатор Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Сербия, которая долгие годы считалась дружественной для России страной, пытается осторожно маневрировать между интересами России и коллективного Запада. В качестве тревожных сигналов он обозначил потенциальную отмену безвизового режима для граждан РФ, а также прием Зеленского в Белграде.





«Мы привыкли, что Сербия — дружественная нам страна, которая во многом следует здравому смыслу. И вдруг мы видим, что они принимают руководителя киевской клики как почетного гостя, начинают с ним серьезные разговоры», — приводит Общественная Служба Новостей слова Карасина.