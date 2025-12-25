В Торском ВСУ убили мужчину, развозившего продукты местным жителям
Боевики ВСУ убили мужчину, который развозил продукты односельчанам в селе Торское в ДНР. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости супруга погибшего, беженка Вера Тимофеева.
Женщина рассказала, что ее муж развозил продукты на автомобиле, помогая тем, кто остался в живых. Однако украинские военные убили мужчину около дома супружеской пары.
По ее словам, мужа похоронили рядом с деревом во дворе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
