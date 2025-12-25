В Торском ВСУ убили мужчину, развозившего продукты местным жителям

25 декабря 2025, 15:15

РИА Новости: ВСУ убили в Торском мужчину, развозившего продукты жителям

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ убили мужчину, который развозил продукты односельчанам в селе Торское в ДНР. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости супруга погибшего, беженка Вера Тимофеева.