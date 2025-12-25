Военэксперт объяснил, почему ВСУ начали массово отступать в Сумской области
Эксперт Дандыкин: отвод ВСУ в Сумской области связан с перегруппировкой сил
Вооружённые силы Украины отводят части в Сумской области. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, это связано с перегруппировкой.
В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин предположил, что Украина планирует сосредоточить усилия на других участках фронта, например, под Купянском.
«Я не думаю, что ВС РФ будут полностью освобождать Сумскую область. У нашего Генштаба на зимний период стоит задача создать там зону безопасности. Входят ли туда Сумы, сказать сложно», — пояснил эксперт.Дандыкин добавил, что верховный главнокомандующий Владимир Путин не упоминал этот город в своих выступлениях.
Ранее стало известно, что ВС РФ могут активизировать наступательные действия при принятии плана Зеленского.