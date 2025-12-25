Военэксперт объяснил, почему ВСУ начали массово отступать в Сумской области

25 декабря 2025, 13:44

Эксперт Дандыкин: отвод ВСУ в Сумской области связан с перегруппировкой сил

Фото: Istock/Olena_Z

Вооружённые силы Украины отводят части в Сумской области. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, это связано с перегруппировкой.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин предположил, что Украина планирует сосредоточить усилия на других участках фронта, например, под Купянском.

«Я не думаю, что ВС РФ будут полностью освобождать Сумскую область. У нашего Генштаба на зимний период стоит задача создать там зону безопасности. Входят ли туда Сумы, сказать сложно», — пояснил эксперт.