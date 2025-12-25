ВС РФ могут активизировать наступательные действия при принятия плана Зеленского
ВС России могут активизировать наступательные действия в случае принятия мирного плана Владимира Зеленского. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин
В беседе с NEWS.ru он отметил, что российскую сторону не устраивают пункты документа, опубликованного украинской стороной.
«Если на Украине поверят в озвученный план Зеленского, российские войска продолжат продвижение вперед по всем направлениям, потому что нас эти пункты полностью не устраивают», — сказал Дандыкин.Эксперт подчеркнул, что ключевой целью для России остаётся освобождение Донбасса. В связи с этим, по его мнению, ожидаются серьёзные бои за Славянск и Краматорск.