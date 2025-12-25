ВС РФ могут активизировать наступательные действия при принятия плана Зеленского

25 декабря 2025, 13:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России могут активизировать наступательные действия в случае принятия мирного плана Владимира Зеленского. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин





В беседе с NEWS.ru он отметил, что российскую сторону не устраивают пункты документа, опубликованного украинской стороной.





«Если на Украине поверят в озвученный план Зеленского, российские войска продолжат продвижение вперед по всем направлениям, потому что нас эти пункты полностью не устраивают», — сказал Дандыкин.