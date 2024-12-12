В России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)
Россия полностью поддерживает предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по обмену пленными в канун Рождества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва полностью поддерживает усилия Орбана, которые направлены на поиск мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
Также Песков добавил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и регулярно заявляет о готовности к их возобновлению на основе стамбульских договорённостей 2022 года.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил против идеи Орбана об обмена пленными в канун Рождества.
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Также Песков добавил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и регулярно заявляет о готовности к их возобновлению на основе стамбульских договорённостей 2022 года.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил против идеи Орбана об обмена пленными в канун Рождества.
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Анастасия Чинкова