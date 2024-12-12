Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня. Причина в том, что глава киевского режима хочет заработать ещё немного денег на продолжении конфликта.
Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз. В своей социальной сети Х он написал, что Зеленский надеется «выжать ещё немного денег» войны, до того, как она закончится «вместе с его диктатурой».
Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинский президент Зеленский отверг его предложение о заключении соглашения с Россией о прекращении огня на Рождество и масштабном обмене военнопленными.
Позже политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не готов участвовать в любых инициативах венгерского премьера Орбана по мирным переговорам с Россией.
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Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинский президент Зеленский отверг его предложение о заключении соглашения с Россией о прекращении огня на Рождество и масштабном обмене военнопленными.
Позже политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не готов участвовать в любых инициативах венгерского премьера Орбана по мирным переговорам с Россией.
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Александр Бойцов