В России поставлен рекорд по продаже антидепрессантов населению с начала СВО

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За 2024 году в России был поставлен рекорд по покупке антидепрессантов населением после начала СВО. Об этом пишет «Коммерсант».
«В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад. Тогда продажи таких препаратов ставили рекорды на фоне роста тревожности после начала военного конфликта на Украине», — рассказали в издании.
Из-за высокого спроса на полках аптек стали пропадать популярные препараты. Например наблюдается дефицит «Золофта», который входит в тройку самых популярных антидепрессантов в России. По словам экспертов, тенденция носит не тотальный характер, однако препарат продают в ограниченном количестве. Уточняется, что у населения увеличилась тревожность на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Иван Мусатов