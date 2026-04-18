18 апреля 2026, 12:30

В России появилась уникальная противодроновая сеть Дарвин-Z

В России разработали уникальную защитную сеть от дронов «Дарвин-Z», которая способна самостоятельно затягивать повреждения после взрыва. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.





Особенность разработки — ячейка в форме латинской буквы Z. При подрыве беспилотника полотно не разрывается полностью, а «сползает» — соседние ячейки смещаются и частично закрывают образовавшееся отверстие. Это сокращает чистую площадь пробоя до 50 процентов, что существенно затрудняет повторный пролёт через тот же участок.



Ранее инженерные подразделения использовали обычные рыбацкие сети, но они быстро рвутся и сложны в установке. «Дарвин-Z» поставляется готовым единым полотном, которое легко крепится на любые опоры — от металлических профилей до деревянных кольев.



Сеть изготовили из полипропилена, её вес составляет всего 40 граммов на квадратный метр. По краям и в ключевых зонах встроенные монтажно-силовые ячейки, которые при натяжении образуют прожилки, выполняющие функцию несущих тросов.



