Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин погиб под Харьковом

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Российский оппозиционер Ильдар Дадин, именем которого в России называют «дадинскую» статью о неоднократном нарушении массовых митингов, погиб во время боевых действий под Харьковом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что мужчина воевал на стороне ВСУ.
По информации издания, Дадин сбежал в Польшу, когда началась СВО, а в июне 2023 года вступил «Сибирский батальон» ВСУ. Оппозиционеру дали позывной «Ганди».
В материале указано, что Дадин погиб в Харьковской области. Более подробной информации о случившемся нет.
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