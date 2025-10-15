Достижения.рф

В России появятся новые льготы для бойцов СВО

«Ъ»: ГД приняла в 1 чтении проекты законов о новых льготах для бойцов СВО
Госдума в первом чтении одобрила три законопроекта, вводящие новые льготы для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Первый документ предоставляет военнослужащим право на бесплатный проезд — железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом (за исключением такси) — к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно.

Вторая инициатива позволяет детям военнослужащих сохранять социальные льготы и пособия в период между окончанием школы и поступлением в среднее или высшее учебное заведение.

Авторы поясняют, что сейчас совершеннолетние дети военнослужащих, уволенных с воинской службы, участников добровольческих формирований и сотрудников правоохранительных органов в этот промежуток лишаются гарантий и компенсаций.

Третьим законопроектом предлагается предоставить право на льготное получение жилья военнослужащим, в том числе уволенным, которые воспитывают совместно проживающего ребенка-инвалида старше 18 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопросы, связанные с проведением СВО, рассматриваются в приоритетном порядке.

Никита Кротов

