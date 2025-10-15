В России появятся новые льготы для бойцов СВО

15 октября 2025, 17:11

«Ъ»: ГД приняла в 1 чтении проекты законов о новых льготах для бойцов СВО

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Госдума в первом чтении одобрила три законопроекта, вводящие новые льготы для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».