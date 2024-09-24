В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о приостановлении и дальнейшем прекращении судопроизводства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с российским военным ведомством не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации и в военное время. Согласно информации источника, это не коснется тех, кто обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Отмечается, что нововведения также распространятся на виновных, в отношении которых был вынесен приговор, но еще не вступил в законную силу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что нововведения также распространятся на виновных, в отношении которых был вынесен приговор, но еще не вступил в законную силу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова