В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

Бойцы ВС РФ за прошедшие сутки взяли в плен четырех боевиков ВСУ при неудачной попытке украинской армии атаковать в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в результате этой же атаки противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными.