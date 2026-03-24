Небензя заявил, что Киев вскоре столкнётся новыми условиями урегулирования

Украина, отказываясь от переговоров и продолжая боевые действия, вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.



Он подчеркнул, что Москва по-прежнему привержена дипломатическому пути достижения целей спецоперации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал, что российская сторона стремится разрешить конфликт более мирными методами.

«Но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», — пояснил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Владимир Зеленский готов заключить финальные договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что эти слова являются сигналом для главы киевского режима.
Мария Моисеева

0 0 0 0 0 0