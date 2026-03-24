24 марта 2026, 01:25

Украина, отказываясь от переговоров и продолжая боевые действия, вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.





Он подчеркнул, что Москва по-прежнему привержена дипломатическому пути достижения целей спецоперации. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал, что российская сторона стремится разрешить конфликт более мирными методами.





«Но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», — пояснил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.