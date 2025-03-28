В России пройдет IX международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»

Россия богата не только природными ресурсами, но и своим главным достоянием — творческим потенциалом народа, молодежи, а также единством и патриотизмом. В условиях сложной геополитической ситуации, санкционного давления и проведения СВО важно создавать условия для развития культуры, искусства и воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба НО Союза неправительственных организаций «Отечество».