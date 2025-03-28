В России пройдет IX международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»

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Россия богата не только природными ресурсами, но и своим главным достоянием — творческим потенциалом народа, молодежи, а также единством и патриотизмом. В условиях сложной геополитической ситуации, санкционного давления и проведения СВО важно создавать условия для развития культуры, искусства и воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба НО Союза неправительственных организаций «Отечество».
Интеллектуальный капитал государства формируется через поддержку творческих инициатив и патриотическое воспитание молодежи.
29 и 30 мая 2025 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов войн и Вооруженных Сил пройдет IX Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 645-летию Куликовской битвы.
Отборочный этап продлится до 11 апреля.
Фестиваль был впервые проведён в 2017 году. С тех пор в нём приняли участие более 12 тысяч человек из разных регионов России, а также соотечественники из стран СНГ, Европы, Африки, Америки и Азии.
Подробная информация о мероприятии доступна на сайте в разделе «Молодые таланты Отечества».
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29 и 30 мая 2025 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов войн и Вооруженных Сил пройдет IX Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 645-летию Куликовской битвы.
Отборочный этап продлится до 11 апреля.
Фестиваль был впервые проведён в 2017 году. С тех пор в нём приняли участие более 12 тысяч человек из разных регионов России, а также соотечественники из стран СНГ, Европы, Африки, Америки и Азии.
Подробная информация о мероприятии доступна на сайте в разделе «Молодые таланты Отечества».
Читайте также:
Во Дворце Ирины Винер прошли соревнования по кёкусинкан «Кубок Наций»
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В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
Дайана Хусинова