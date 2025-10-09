Трамп выступил с заявлением по исходу конфликта на Украине
Трамп заявил, что в конечном счете ситуация на Украине будет урегулирована
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Американский лидер напомнил, что уже урегулировал семь конфликтов и близится к урегулированию восьмого (речь о ситуации в секторе Газа).
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху коснулся сектора Газа, Ирана и Сирии
«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией», — заявил Трамп.Ранее президент США «почти принял» решение по поставке крылатых ракет «Томагавк» Украине. Однако он пояснил, что сначала хочет точно знать цели потенциального применения этого вооружения. При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ракеты «Томагавк» уже могут находиться на украинской территории.
Около двух тысяч российских объектов могут попасть их в зону поражения, если Киев получит такие американские боеприпасы.