Трамп выступил с заявлением по исходу конфликта на Украине

09 октября 2025, 01:12

Трамп заявил, что в конечном счете ситуация на Украине будет урегулирована

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.





Американский лидер напомнил, что уже урегулировал семь конфликтов и близится к урегулированию восьмого (речь о ситуации в секторе Газа).





«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией», — заявил Трамп.