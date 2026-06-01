В России прокомментировали залет БПЛА на территорию Румынии

Военэксперт Липовой: Президент Румынии боится признавать дрон украинским

Заявление президента Румынии Никушора Дана о том, что залетевший на территорию страны дрон мог быть российским, полностью противоречит здравому смыслу. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.





Напомним, 29 мая БПЛА врезался в жилой дом в румынском городе Галац. В результате этого пострадали два человека. После инцидента президент Румынии Никушор Дан объявил российского генерального консула в Констанце персоной нон грата. Также власти страны приняли решение закрыть российское консульство в этом городе.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что беспилотник находится в руках румынских властей, и они могут быстро определить, чей это дрон. Ни у кого нет сомнений, что БПЛА прилетел со стороны Украины, уверен Липовой.





«Румыния сейчас пытается найти удобную обтекаемую форму объяснения. Хотят заявить так, чтобы, с одной стороны, не разозлить Украину, а с другой — как-то объяснить своему населению, чей все-таки этот дрон», — сказал генерал-майор.