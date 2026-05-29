Посол Липаев исключил залёт БПЛА России в воздушное пространство Румынии

29 мая 2026, 18:44

Залёт российского беспилотного летательного аппарата в румынское воздушное пространство практически исключён. Такое заявление сделал посол России в Румынии Владимир Липаев.





Напомним, 29 мая БПЛА врезался в жилой дом в румынском городе Галац. В результате этого пострадали два человека. После инцидента президент Румынии Никушор Дан объявил российского генерального консула в Констанце персоной нон грата. Также власти страны приняли решение закрыть российское консульство в этом городе.





«Удары-то наносились не по объектам вблизи румынской границы, а по Одесской области. Они были очень далеко от румынской границы», — отметил Липаев в разговоре с RT.