Посол Липаев исключил залёт БПЛА России в воздушное пространство Румынии
Залёт российского беспилотного летательного аппарата в румынское воздушное пространство практически исключён. Такое заявление сделал посол России в Румынии Владимир Липаев.
Напомним, 29 мая БПЛА врезался в жилой дом в румынском городе Галац. В результате этого пострадали два человека. После инцидента президент Румынии Никушор Дан объявил российского генерального консула в Констанце персоной нон грата. Также власти страны приняли решение закрыть российское консульство в этом городе.
«Удары-то наносились не по объектам вблизи румынской границы, а по Одесской области. Они были очень далеко от румынской границы», — отметил Липаев в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что румынские военные всегда очень внимательно следят за полётами беспилотников. Они контролируют их траекторию и знают, что ВС РФ не нацеливают свои ударные дроны на Румынию.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотных летательных аппаратов в Европе не имеют доказательств.