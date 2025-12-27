В России раскрыли деятельность аферистов, от которых пострадали бойцы СВО

27 декабря 2025, 12:34

СК: под Калининградом нашли мошенников, похищавших деньги участников СВО

Фото: istockphoto/blinow61

Калининградские следователи пресекли деятельность группы мошенников, похищавших деньги у участников специальной военной операции. Об этом ообщили в пресс-службе регионального управления СК.