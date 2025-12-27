В России раскрыли деятельность аферистов, от которых пострадали бойцы СВО
Калининградские следователи пресекли деятельность группы мошенников, похищавших деньги у участников специальной военной операции. Об этом ообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Трём жителям области предъявили обвинения по статье о мошенничестве — им грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, злоумышленники уговорили двух мужчин, обещая помочь со сбором документов для заключения контрактов, оформить на них нотариальные доверенности. Эти бумаги давали право распоряжаться имуществом потерпевших, включая выплаты, положенные участникам СВО.
Получив доверенности, подозреваемые завладели средствами на сумму около одного миллиона рублей, уточнили в ведомстве.
Двух участников группы следствие просит суд заключить под стражу. Третьему фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
