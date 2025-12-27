Три вагона сошли с рельсов на станции в Забайкальском крае
Три вагона сошли с рельсов в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел при выполнении маневровых работ на станции Забайкальск. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, а также без задержек в движении поездов.
В настоящее время проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются. Также устанавливается размер ущерба.
