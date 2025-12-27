Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии
Междугородний автобус сообщением «Москва — Брест» попал в смертельное ДТП в Витебской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.
По данным ведомства, авария произошла в 02:40 на трассе М1 в Толочинском районе. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате один человек погиб, еще 13 госпитализировали с травмами, уточняет Минздрав страны.
Всего в салоне находились два водителя и 12 пассажиров. Погибшей оказалась 53-летняя женщина. В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа, причина и обстоятельства трагедии выясняются.
