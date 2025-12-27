Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

27 декабря 2025, 11:26

Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Белоруссии

Фото: iStock/conejota

Междугородний автобус сообщением «Москва — Брест» попал в смертельное ДТП в Витебской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.