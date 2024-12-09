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Избранный президент США заявил, что завершит конфликт на Украине, «если сможет». Его слова приводит телеканал NBC News.
Трамп рассказал, что после смены власти Вашингтон уменьшит объемы поставки вооружения Киеву. По его словам, Украина должна готовиться к сокращению поддержки от США.
Однако он по-прежнему надеется завершить конфликт и посадить стороны за стол мирных переговоров.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп публично унизил Владимира Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.
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Однако он по-прежнему надеется завершить конфликт и посадить стороны за стол мирных переговоров.
«Если я смогу», — добавил Трамп, говоря о возможном завершении противостояния.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп публично унизил Владимира Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.
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Элина Позднякова