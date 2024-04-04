В России раскритиковали США за отсутствие реакции на удар Израиля по Дамаску

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что США и Великобритания не осудили нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Он обвинил представителей этих стран в «словесной эквилибристике», передает РИА Новости.
Дипломат рассказал, что Россия подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, но британская и американская стороны не захотели обсуждать документ из-за разногласий во время встречи.
Полянский назвал это примером двойных стандартов и реального отношения Запада к закону и порядку на мировой арене.
Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Напоминаю – тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», – написал Полянский.
Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов