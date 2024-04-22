В России создали антидрон, который оснащен искусственным интеллектом

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Специалисты научно-производственного предприятия «Герань» разработали переносной антидрон «Гюрза», который оснащен искусственным интеллектом. Об этом рассказал ТАСС главный конструктор Олег Жуков.
Отмечается, что в системе дрона установлены интеллектуальные алгоритмы, которые позволяют ему принимать самостоятельные решения о блокировке радиочастот соперника. «Гюрза» уже применяется на территории СВО.
Жуков пояснил, что внедрение ИИ в радиоэлектронные системы оправдывает себя, так как показывает высокую эффективность. Как только «Гюрза» находит вражеские дроны, он моментально подавляет их радиосвязь, а посторонние помехи игнорирует. По окончании работы с сигналами противников радиоэлектронная система «Гюрзы» автоматически прекращает действие.
Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Жуков пояснил, что внедрение ИИ в радиоэлектронные системы оправдывает себя, так как показывает высокую эффективность. Как только «Гюрза» находит вражеские дроны, он моментально подавляет их радиосвязь, а посторонние помехи игнорирует. По окончании работы с сигналами противников радиоэлектронная система «Гюрзы» автоматически прекращает действие.
Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова