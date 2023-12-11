Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В России создана рабочая группа для написания истории СВО

В России создана рабочая группа для написания истории СВО

Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории СВО
11 декабря 2023, 21:49
Фото: iStock/IGOR KUTNII

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Минобрнауки создало рабочую группу, которая будет писать историю проведения специальной военной операции. Об заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров в рамках круглого стола Российского исторического общества по изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.
Юров рассказал, что Минобрнауки создало рабочую группу по изучению спецоперации. В рамках этого вопроса проводится активная работа.

«В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО», — пояснил Петров.

Руководит данной работой заместитель главы Минобрнауки, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. По словам Петрова, переход от классификаторов к сбору материалов и написанию самой истории СВО станет возможным уже в ближайшее время.

Читайте также:

ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#работа
#актёр
#переход
#минобрнауки
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
RG.RU: В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
11 декабря 2023, 23:19

Фото: iStock/Zeferli

В Сети появилось видео, на котором БМП-2 нейтрализует противника из корострельной пушки 2А42 30-мм калибра. Об этом пишет RG.RU.
Отмечается, что современные боевые условия требуют адаптации военных к новым угрозам, включая применение ВСУ FPV-дронов. На фоне этого российская техника была модернизирована, получив установленные над башней экраны для обеспечения дополнительной защиты от подобных угроз. Кроме того, для обеспечения дополнительной бронезащиты были укреплены борта БМП-2.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском

Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб

Минобороны: ВСУ хотят заразить патогенами воду и корм животных
#сво
#всу
#вс рф
#танки
Читайте нас в
Среди ВСУ стремительно распространяется инфекция, устойчивая к антибиотикам
Telegraph: военные ВСУ массово заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией
11 декабря 2023, 22:20

Фото: iStock/wildpixel

Военный конфликт на Украине спровоцировал рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях. Такие данные приводит британская Telegraph.
«Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — гласит статья.

В ноябре и декабре 2022 года в трех областных больницах Украины обследовали пациентов на наличие инфекций, и выяснили, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, требующего принятия срочных мер.

Согласно исследованию, 14% пациентов заразились в самом медучреждении. Еще около 60% заразились инфекцией, которая не поддается лечению карбапенемов (высокоэффективные антибиотики, которые используются для лечения тяжелых бактериальных инфекций).

Таким образом, рост заражения инфекциями, устойчивым к антибиотикам, происходит среди украинцев из-за увеличения травм при вооруженном конфликте, а также ростом нагрузки на медучреждения страны.

Читайте также:

Врач Романенко назвала ошибки пациентов с высокой температурой

Патрушев: США проводят эксперименты с биоматериалами славян

Минздрав оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России
#сша
#врач
#страны
#больницы
#рост
#антибиотики
#медучреждения
Читайте нас в
США помогут Украине создать войска, способные сдержать ВС РФ в будущем
Остин: США помогут Украине создать войска для сдерживания РФ в будущем
11 декабря 2023, 21:36

Фото: iStock/FabrikaCr

США хотят помочь Украине достичь успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, которые в будущем будут способны сдерживать Россию. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в рамках совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», - сказал Остин.

Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Также он отметил, что США планируют принять меры для сдерживания российской агрессии в будущем, в том числе в случае, если она будет направлена на страны НАТО.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга Белого дома заявил, что США планируют до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине. Он также добавил, что во вторник состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заверит своего коллегу в том, что будет добиваться утверждения конгрессом запроса на выделения новых средств для продолжения поддержки Киева.

Читайте также:

Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский на предстоящей встрече

В ФРГ раскрыли, сколько будет стоить вступление Украины в Евросоюз

Политолог Светов назвал приглашение Зеленского в Белый дом удивительным
#сша
#страны
#меры
#лидер
#нато
#зеленский
#байден
Читайте нас в
ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском
Боец бригады «Север-V»: ВСУ избегают прямых боев в ВС РФ под Артемовском
11 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские военные избегают прямых боев с армией России под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Ламбер».
«Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут, поэтому так (при помощи дронов-камиказе – ред.) борются с нами», -цитирует РИА Новости российского бойца.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.

Читайте также:

Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#военные
#армия
#операции
#опасность
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне, один погиб
Два раненых солдата ВС РФ и ВСУ неделю помогали друг другу в серой зоне
11 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/zabelin

Два тяжелораненых бойца ВС РФ и ВСУ на протяжении недели помогали друг другу в серой зоне, однако украинский военный до эвакуации не дожил. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, российского военного с позывным «Бабка» уже считали погибшим. Он получил серьезные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух украинских опорных пунктов. Среди тел украинских военных он наткнулся на раненного, но живого солдата ВСУ. Они оказали друг другу первую помощь, и пытались ползти в сторону российских позиций. Питались снегом. На пятый день украинский военный умер, а российский всё же смог доползти до ближайшего места расположения ВС РФ.

Сейчас ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Он сильно отморозил ноги, однако, прогнозы врачей вполне утешительны.

Читайте также:

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#помощь
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Серия взрывов прогремела в Днепропетровске
11 декабря 2023, 19:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском Днепропетровске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении телеканала.

В настоящее время сирены воздушной тревоги ревут в Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, 11 декабря в столице Украины прозвучало несколько взрывов, а затем объявили воздушную тревогу. До этого, согласно информации «Страна.ua», взрывы были зафиксированы на территории города Южный в Одесской области. При этом воздушная тревога была объявлена сразу в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.


Читайте также:

В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

В Одесской области Украины произошли взрывы

В центре Симферополя прогремел взрыв
#взрыв
#взрывы
#тревога
#вс рф
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
Жена генерала Колотовкина посетила кладбище «Вагнера»
11 декабря 2023, 18:46

Жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина приехала на кладбище бойцов частной военной компании «Вагнер» в Самарской области.
Фото она разместила в Telegram. На снимках заметен чёрный обелиск перед входом на территорию кладбища, рядом с которым стоят фотографии основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира «Вагнера» Дмитрия Уткина.

На другой фотографии видны установленные рядами монументы в виде черных пирамид, которые называют «зубы дракона», пишет издание 63.ru. 

Во время СВО бойцы использовали «зубы дракона», чтобы возводить оборонительные рубежи на участках линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что суд Казахстана приговорил 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в СВО на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Как сообщает издание Press.kz, его признали виновным в «наемничестве» и в «совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества». 

Читайте также:

Вернувшиеся с СВО «вагнеровцы» занялись патриотическим воспитанием детей в Новосибирске

Казахстанец получил почти 7 лет тюрьмы за участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер»

В Казахстане бойца «Вагнера» посадили за участие в боях
#россия
#кладбище
#новости
Читайте нас в
В Серебряных Прудах провели благотворительный концерт в поддержку волонтёров
11 декабря 2023, 17:25

Фото: телеграм-канал Олега Павлихина

В школе искусств имени П.Н. Новикова в Серебряных Прудах прошёл благотворительный концерт в поддержку волонтёрского центра «Своих не бросаем». Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«Целью мероприятия было не только собрать деньги и направить на производство продукции для военных, но и рассказать о деятельности волонтёров муниципалитета, о том важном и нужном, что они делают для фронта, а также привлечь новых помощников. В холле были представлены продукция волонтёрского центра и стенд с фотографиями трудовых будней его волонтёров. Там же все желающие оставляли пожертвования», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Гостями концерта стали участники СВО с семьями, вернувшиеся из зоны спецоперации. Военным вручили госнаграды, а лучшим волонтёрам – благодарственные письма. Координатор центра Людмила Феофанова была удостоена знака «За заслуги перед городским округом Серебряные Пруды».
 
Свои песни собравшимся исполнили Михайловские казаки, артисты Светлана Бугровская и Виктория Жукова, которая вместе с мамой является волонтёрами центра. Ансамбль «Радость» впервые представили публике свой новый танец «Они никогда не вернутся». Растрогал зрителей фильм, смонтированный волонтёрами из присланных с фронта обращений. 
 
Читайте также:

В Серебряных Прудах прошёл межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей

Традиционный турнир среди сотрудников силовых структур прошёл в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» 
#олег павлихин
#серебряные пруды
#концерт
#благотворительность
#волонтеры
#сво
#спецоперация
#военные
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Пентагон проводил опасные эксперименты над украинцами во время спецоперации
Минобороны РФ: США проводили опасные эксперименты на Украине во время СВО
11 декабря 2023, 17:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудники Пентагона проводили опасные эксперименты на Украине, применяя различные препараты. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал, что ВС РФ из-за успешных действий во время спецоперации смогли попасть в лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне. Там были обнаружены служебные документы, которые были изучены специалистами.

 «Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах», — пояснил Кириллов.

Кроме того, по его словам, украинские военные собираются преднамеренно заразить патогенами источники питьевой воды, запасы продуктов питания и корма для животных. Он напомнил, что в ноябре этого года в посёлке Черниговка Запорожской области вспыхнула африканская чума свиней. Минобороны РФ и Россельхознадзор провели исследования, результаты которых показали, что эта вспышка заболевания была организована преднамеренно. После этого пришлось подвергнуть убою свыше семи тысяч голов свиней.

Читайте также:

Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ

ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области

На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
#сша
#минобороны рф
#военные
#актёр
#документы
#лаборатории
#заболевания
#сво
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф