В России создана рабочая группа для написания истории СВО

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Минобрнауки создало рабочую группу, которая будет писать историю проведения специальной военной операции. Об заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров в рамках круглого стола Российского исторического общества по изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.
Юров рассказал, что Минобрнауки создало рабочую группу по изучению спецоперации. В рамках этого вопроса проводится активная работа.
Руководит данной работой заместитель главы Минобрнауки, сопредседатель Российского исторического общества Константин Могилевский. По словам Петрова, переход от классификаторов к сбору материалов и написанию самой истории СВО станет возможным уже в ближайшее время.
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«В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО», — пояснил Петров.
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Элина Позднякова