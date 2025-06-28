В России спрогнозировали поворот в проведении СВО при одном действии Украины
Дандыкин: Поворот в СВО наступит после принятия Киевом меморандума РФ
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин спрогнозировал поворот в проведении СВО при одном действии Киева. Об этом информирует NEWS.ru.
«Поворотный момент на СВО будет тогда, когда Украина примет наш меморандум, который им предъявили на переговорах. Пока они его не осознали», — отметил эксперт.
Дандыкин напомнил, что российские войска взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР, где находится крупное литиевое месторождение. Он добавил, что у Владимира Зеленского были договоренности с США о разработке ресурсов, но теперь населенный пункт со значительными запасами этого элемента находится под контролем РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.