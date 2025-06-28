Алаудинов: украинская армия атаковала группу бойцов «Ахмата» двумя ракетами HIMARS

Фото: iStock/ vadimrysev

Украинская армия (ВСУ) атаковала группу бойцов спецназа «Ахмат» американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщило агентство РИА Новости.



«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — обратил внимание Апти Алаудинов.

Со слов командира «Ахмата», во время планировании атаки Вооруженные силы Украины ошиблись в расчетах, из-за чего ракеты были потрачены впустую, а все бойцы российской армии остались целы.

«Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов», — подчеркнул Алаудинов.

Генерал-лейтенант уточнил, что украинские военные хотят любым способом оказать воздействие на продвижение российских войск.

Ранее сообщалось, что ВС России начали штурм села Бельгийка в южном пригороде Красноармейска.
Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0