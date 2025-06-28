Алаудинов: украинская армия атаковала группу бойцов «Ахмата» двумя ракетами HIMARS
Украинская армия (ВСУ) атаковала группу бойцов спецназа «Ахмат» американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщило агентство РИА Новости.
«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — обратил внимание Апти Алаудинов.
Со слов командира «Ахмата», во время планировании атаки Вооруженные силы Украины ошиблись в расчетах, из-за чего ракеты были потрачены впустую, а все бойцы российской армии остались целы.
«Пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов», — подчеркнул Алаудинов.
Генерал-лейтенант уточнил, что украинские военные хотят любым способом оказать воздействие на продвижение российских войск.
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