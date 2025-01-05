В России спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине

Российские вооружённые силы продолжают вести активные боевые действия на нескольких фронтах, демонстрируя успехи в Запорожской и Донецкой областях, а также укрепляя свои позиции в стратегически важных населённых пунктах. На Покровском и Угледарском направлениях идут ожесточённые бои за контроль над транспортными маршрутами и укреплёнными районами противника. Ситуация на Курском направлении остаётся напряжённой. Подробности читайте в материале «Радио 1».