В России спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине

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Конфликт на Украине закончится в 2025 году. Такой прогноз сделал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий убеждён, что в наступившем году стороны смогут договориться о прекращении огня и перейти к постепенной нормализации отношений.
При этом он подчеркнул, что обязательно найдётся силы, желающие противодействовать выстраиванию мира. Однако, тем не менее, горячая фаза конфликта точно завершится в этом году.
По его словам, есть комплекс факторов, указывающий на скорое прекращение боевых действий: обстановка в зоне СВО и приход к власти в США нового президента Дональда Трампа, которому, как считает Чепа, проще выйти из конфликта, чем нынешнему главе Джо Байдену.
Депутат назвал первым шагом в урегулировании конфликта принятие соглашения о невступлении Украины в НАТО, после чего может быть решён комплекс остальных важных вопросов.
В заключение Чепа отметил, что внеблоковость Украины позволит сделать первые шаги в постепенное улучшение отношений с Западом. С какими-то странами это удастся наладить уже в 2025 году, а с какими-то – уже в 2026.
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При этом он подчеркнул, что обязательно найдётся силы, желающие противодействовать выстраиванию мира. Однако, тем не менее, горячая фаза конфликта точно завершится в этом году.
По его словам, есть комплекс факторов, указывающий на скорое прекращение боевых действий: обстановка в зоне СВО и приход к власти в США нового президента Дональда Трампа, которому, как считает Чепа, проще выйти из конфликта, чем нынешнему главе Джо Байдену.
Депутат назвал первым шагом в урегулировании конфликта принятие соглашения о невступлении Украины в НАТО, после чего может быть решён комплекс остальных важных вопросов.
В заключение Чепа отметил, что внеблоковость Украины позволит сделать первые шаги в постепенное улучшение отношений с Западом. С какими-то странами это удастся наладить уже в 2025 году, а с какими-то – уже в 2026.
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Анастасия Чинкова