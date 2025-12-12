В России стартовали испытания дрона «Черный коршун-15»

12 декабря 2025, 09:55

В РФ испытывают дрон «Черный коршун — 15» с грузоподъемностью до 100 кг

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В России начались испытания дрона «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО) грузоподъемностью до 100 кг. Об этом со ссылкой на компанию «Дронакс» пишет ТАСС.