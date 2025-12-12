В России стартовали испытания дрона «Черный коршун-15»
В России начались испытания дрона «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО) грузоподъемностью до 100 кг. Об этом со ссылкой на компанию «Дронакс» пишет ТАСС.
В комплект входит универсальная система для жесткой транспортировки и сброса/отцепки крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противотанковая мина). Это позволяет использовать дрон для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других материалов, сообщили в компании.
Кроме того, ЧК-15СВО, который в настоящий момент проходит комплексные испытания в условиях, приближенных к боевым, может применяться для эвакуации раненых и использоваться как носитель специализированного оборудования, включая средства наблюдения, разведки и радиоэлектронной борьбы.
Согласно данным компании, ЧК-15СВО представляет собой значительный прогресс — переход от дронов для точечной доставки небольших грузов к полноценной беспилотной транспортной платформе.
