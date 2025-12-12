Достижения.рф

В России стартовали испытания дрона «Черный коршун-15»

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В России начались испытания дрона «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО) грузоподъемностью до 100 кг. Об этом со ссылкой на компанию «Дронакс» пишет ТАСС.



В комплект входит универсальная система для жесткой транспортировки и сброса/отцепки крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противотанковая мина). Это позволяет использовать дрон для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других материалов, сообщили в компании.

Кроме того, ЧК-15СВО, который в настоящий момент проходит комплексные испытания в условиях, приближенных к боевым, может применяться для эвакуации раненых и использоваться как носитель специализированного оборудования, включая средства наблюдения, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным компании, ЧК-15СВО представляет собой значительный прогресс — переход от дронов для точечной доставки небольших грузов к полноценной беспилотной транспортной платформе.

Екатерина Коршунова

