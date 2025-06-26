В России установили родство девочки с бойцом СВО по следам на форме
В Ростове девочку признали дочерью погибшего солдата
В Ростове-на-Дону девочку признали дочерью участника СВО Дмитрия Кормухина, погибшего, прикрыв собой сослуживца.
Как сообщает «Комсомольская правда», установить факт родства удалось благодаря экспертизе ДНК, проведенной по следам крови на одежде военнослужащего. Совпадение составило 99,9 процента.
При жизни Кормухин говорил, что хочет установить родство с дочерью.
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