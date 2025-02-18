В России выпустили бета-версию компьютерной игры про СВО «Отряд 22: ZOV»

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В России вышел тестовый вариант первой в мире компьютерной игры про спецоперацию на Украине «Отряд 22: ZOV». Этим поделились РИА Новости.
«Вышла бета-версия первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе и СВО «Отряд 22: ZOV». Ее консультантами стали участники боевых действий: от ветеранов до действующих военнослужащих», — поделился с агентством продюсер игры Александр Толкач.
Желающие могут уже попробовать свои силы в игре на платформе VK Play. Бета-версия является стратегией реального времени с видом сверху. При этом у пользователей есть возможность приостановить игру в любое время.
В «Отряд 22: ZOV» есть четыре военные кампании, среди которых Донбасская весна, штурм Мариуполя, отражение контрнаступления ВСУ и битва за Авдеевку. При этом у персонажей игры есть реальные прототипы в жизни. Ими стали бойцы ВС РФ, ставшие героями на поле боя. Один из нин, Владислав Головин, помогал разработчикам в создании кампании штурм Мариуполя.
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