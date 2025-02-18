Депутат Рады Дубинский: Зеленский рискует быть арестованным британским спецназом

Фото: iStock/ikholwadia
Владимира Зеленского может арестовать британский спецназ, который его же и охраняет. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», — предупредил Зеленского Дубинский в своем telegram-канале.
Ранее «Радио 1» писало, что визит министра финансов США Скотт Бессента в Киев может стать окончанием карьеры Владимира Зеленского в политике. По мнению британского дипломата Яна Прауда, США подталкивают Украину на подписание мирного соглашения на худших для нее условиях.
Читайте также:
Маск о Лаврове и Ушакове: «Вот как выглядит компетентное руководство»
Трамп в дружеском телефонном диалоге обсудил переговоры по Украине с Макроном
Британский дипломат Ян Прауд уличил Зеленского в нежелании остановить конфликт
Иван Мусатов