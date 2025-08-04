Житель курского приграничья подорвался на украинской мине, сообщил Хинштейн

04 августа 2025, 12:10

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Курской области 57-летний мужчина получил серьёзные травмы в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.