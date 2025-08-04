Житель курского приграничья подорвался на украинской мине, сообщил Хинштейн
В Курской области 57-летний мужчина получил серьёзные травмы в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в селе Коровяковка Глушковского района.
У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, конечностей и грудной клетки, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Мужчину срочно госпитализировали в Курскую областную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Хинштейн в связи с инцидентом напомнил о продолжающейся опасности нахождения в приграничных районах Курской области и призвал жителей проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать меры безопасности.
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