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Житель курского приграничья подорвался на украинской мине, сообщил Хинштейн

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В Курской области 57-летний мужчина получил серьёзные травмы в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.



Инцидент произошёл в селе Коровяковка Глушковского района.

У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, конечностей и грудной клетки, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Мужчину срочно госпитализировали в Курскую областную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Хинштейн в связи с инцидентом напомнил о продолжающейся опасности нахождения в приграничных районах Курской области и призвал жителей проявлять максимальную осторожность и строго соблюдать меры безопасности.

Анастасия Чинкова

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