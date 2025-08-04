ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска
Российские штурмовики нанесли серьёзный удар по украинским войскам в южной части Красноармейска (украинское название – Покровск), разрезав группировку ВСУ пополам. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передаёт ТАСС.
Отмечается, что бойцы российских штурмовых подразделений фактически разрезали группировку противника с юга к центру Красноармейска.
Успех российских войск достигается за счёт значительного истощения украинских оборонительных позиций и сильного растягивания фронта. Военные уже подошли вплотную к крупным микрорайонам города, что создаёт дополнительное давление на оборону противника.
Оперативная ситуация остаётся напряжённой, продолжаются боевые действия за контроль над ключевыми районами Красноармейска.
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