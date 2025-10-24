Сальдо: российские войска застали врасплох ВСУ в районе Херсона
Начавшиеся боевые действия за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне оказались полной неожиданностью для украинской группировки. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
По мнению губернатора, захват острова позволит усилить контроль над западными районами Херсона.
«Эта ситуация стала полной неожиданностью для наших противников», — заявил Сальдо.Ранее херсонский губернатор уже заявлял о наступательных действиях российских военных в районе «Корабела». Напомним, еще летом власти сообщали об эвакуации местных жителей, которую организовала Украина. Согласно данным властей, ВСУ превратили остров в военный объект, лишённый базовых удобств вроде электричества, водоснабжения и газа. Большая часть торговли там также прекращена.
Ранее стало известно, что армия России форсировала реку Днепр и закрепилась на плацдарме в районе Херсона.