Сальдо: российские войска застали врасплох ВСУ в районе Херсона

24 октября 2025, 05:28

Фото: istockphoto / Evgeny555

Начавшиеся боевые действия за микрорайон «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне оказались полной неожиданностью для украинской группировки. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.





По мнению губернатора, захват острова позволит усилить контроль над западными районами Херсона.



«Эта ситуация стала полной неожиданностью для наших противников», — заявил Сальдо.