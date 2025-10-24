Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на жилой дом в Подмосковье
Беспилотник залетел в квартиру жилого дома в Красногорске, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Рано утром 24 октября в жилом комплексе на бульваре Космонавтов произошел мощный взрыв. Выяснилось, что БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже.
По словам губернатора, четверо пострадавших госпитализированы для оказания медицинской помощи. Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, а ребенок доставлен в больницу с ранением нижней конечности.
«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — заявил Воробьев.Момент взрыва в квартире попал на видео. В результате часть фасада выбило ударной волной, а обломки упали в дворе жилого комплекса.