Более 20 человек пострадали при атаке ВСУ на российский регион за день
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, две девушки находятся в тяжелом состоянии. Они получили ранения от удара беспилотника по автобусной остановке в Белгороде. Сейчас медики делают все возможное для их спасения. При необходимости пациентов транспортируют в Москву.
Глава региона отметил, что на 15 машин скорой помощи поставили противодронное оборудование, и работа в этом направлении продолжается. Также власти заказали дополнительные модульные укрытия, чтобы защитить мирных жителей во время обстрелов.
Напомним, это ночью силы ПВО России сбили 111 украинских БПЛА над 13 регионами и акваторией Азовского моря. Из них семь дронов нейтрализовали в Белгородской области.
