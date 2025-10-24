Более 20 человек пострадали при атаке ВСУ на российский регион за день

24 октября 2025, 08:57

Гладков: 21 человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.