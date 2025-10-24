Ситуация в зоне проведения СВО продолжает динамично меняться, особенно на Покровском направлении, где оборона противника проявляет признаки серьезного ослабления. В это время российские войска достигают ощутимых успехов и на других участках, включая сектор группировки «Восток». Подробности читайте в материале «Радио 1».
ВСУ атаковали жилой дом в Подмосковье
Взрыв в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске произошел в ночь на 24 октября. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что инцидент вызван атакой дрона на дом, в результате которой пострадали пять человек, включая одного ребенка. Всего над территорией РФ сбито 111 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаки наблюдались в двенадцати регионах, а также над Азовским морем.
Ключевые события происходят вокруг Покровской агломерации. К северу от города, в районе шахтоуправления «Покровское» и обогатительной фабрики, группировка ВСУ фактически оказалась в окружении. Российские подразделения заняли не только восточные и северные здания этого крупного промышленного комплекса, но и вышли на его западные окраины.
На фоне событий в Покровске продолжается наступление на Мирноград — второй по значимости город агломерации. Российские войска уже заняли северные, восточные и южные окраины города, стремясь разделить группировку ВСУ на две части. Одновременно идет зачистка ранее окруженной группировки в Родинском.
Гуляйпольское направление
Группировка «Восток» демонстрирует значительные успехи на Гуляйпольском направлении, где российские войска успешно прорвали линию обороны противника вдоль реки Янчур. Кроме того, 24 октября Министерство обороны РФ официально сообщило о полном освобождении Ивановки — важного населенного пункта к юго-западу от Павловки. Российские войска уже продвигаются на север по лесным массивам, заходя в тыл группировке ВСУ. В то же время силы группировки «Центр» штурмуют Новопавловку, захватив ее южные окраины.Что касается Добропольского выступа, российские войска продолжают оказывать давление на противника в районе Шахово. Большая часть этого села уже находится под контролем ВС РФ, и идет завершение операции по ликвидации остатков гарнизона ВСУ на юге. Сообщается о завершении операции по зачистке Новошахово и Никаноровки. Осознавая угрозу, противник спешит организовать новую линию обороны вдоль рубежа Рубежное — Золотой Колодец — Русское.
Константиновское направление
Бои продолжаются в Иванополье и на восточных окраинах Константиновки, где противник активно обороняется. Ситуация на Лиманском направлении остается без значительных изменений. ВС РФ продолжают окружать Лиман с трех сторон, идут бои в северной части Дробышево, также фиксируются попытки зайти на южные окраины Лимана и в Ямполь.
Волчанское направление
Оборона ВСУ начинает ослабевать. Наблюдаются значительные продвижения как в самом Волчанске, так и в районе Синельниково. Российские войска пытаются форсировать реку Волчья в районе Волчанских Хуторов. Стратегическая цель — продвижение на Белый Колодезь с целью окружения Великобурлукского выступа вместе с купянской группировкой.