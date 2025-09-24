24 сентября 2025, 18:04

На Камчатке самолёт Ан-26 столкнулся с беспилотником

Фото: Istock/sommersby

В России впервые зафиксировали столкновение самолёта с беспилотником. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчёт Росавиации.