В России впервые зафиксировали столкновение самолёта с беспилотником. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчёт Росавиации.
Инцидент произошёл 2 августа с самолётом Ан-26 «Камчатского авиапредприятия». Лайнер выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики. На борту находились 28 пассажиров, среди них четыре ребёнка.
После посадки специалисты обнаружили на крыле воздушного судна вмятину. Экипаж предположил, что это след от столкновения с птицей. Однако комиссия не нашла на месте удара ни крови, ни перьев и исключила эту версию.
Расследование опровергло и другие предположения. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что Ан-26, вероятно, столкнулся с беспилотным летательным аппаратом.
