В России задержали девять мошенников за финансирование ВСУ

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Полицейские схему мошенников, которые обманом выманили у москвичей 50 миллионов рублей, часть денег злоумышленники использовали на финансирование армии Украины. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. Известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск», — написала Волк в своём Telegram-канале.
Она пояснила, что мошенники входили в доверие москвичам, используя данные о родственниках. Они убеждали своих жертв, что их семьям грозит опасность, вынуждали их брать кредиты и переводить деньги на свои счета, после людей заставляли выезжать в другие регионы и не выходить на связь с близкими.
Жертвы снимали квартиры, думая, что спасают жизни родственников. В это время злоумышленники вымогали у их семей деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.
Таким образом, известно о семи эпизодах. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.
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Элина Позднякова