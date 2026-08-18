В России заметили стремление Турции снова стать посредником по Украине

18 августа 2026, 19:21

Политолог Киреев: Турция намерена снова стать посредником по Украине

Фото: iStock/naumoid

Турция хочет вернуться к роли переговорщика в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Так считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев.





В разговоре с URA.RU эксперт уточнил, что именно поэтому Анкара предложила создать безопасные коридоры в Черном море для торговых судов, направляющихся в Россию и на Украину.





«В кругах руководства Турции существует стремление вновь вернуться к роли переговорщика по украинскому кризису. Предложение о коридорах безопасности отвечает интересам и бизнесменов, и представителей политической системы страны», — пояснил Киреев.