В России заявили о масштабных потерях ВСУ в Курской области за всю СВО

20 августа 2025, 21:53

ТАСС: потери боевиков ВСУ под Курском стали самыми масштабными за три года СВО

Фото: istockphoto/N-sky

По сведениям, поступившим в ТАСС от представителей российских силовых структур, потери Вооружённых сил Украины в Курской области оказались крупнейшими за три года проведения СВО.