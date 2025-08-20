В России заявили о масштабных потерях ВСУ в Курской области за всю СВО
По сведениям, поступившим в ТАСС от представителей российских силовых структур, потери Вооружённых сил Украины в Курской области оказались крупнейшими за три года проведения СВО.
Собеседник агентства отметил, что наибольшие утраты противника пришлись на провалившееся «контрнаступление» в Запорожской области и так называемую «курскую авантюру», из‑за чего потери в Курской области стали самыми значительными за весь трёхлетний период.
Также сообщается, что вооружение ВСУ поставляли 43 страны — все государства Евросоюза, а также Албания, Исландия, Северная Македония, Черногория, Норвегия, Косово, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль.
По данным Минобороны России, массированное наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года; ведомство утверждает, что за время боёв на курском направлении противник потерял свыше 76,5 тыс. военнослужащих и более 7 тыс. единиц техники, а полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.
Ранее хакеры получили доступ к базам данных Генштаба ВСУ; согласно извлечённой из них информации, общие потери украинской стороны превышают 1,7 млн человек (убитых, тяжело раненых и пропавших без вести).
