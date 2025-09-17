Зеленский призвал всех перестать думать о себе и подумать об Украине
Зеленский: все страны должны думать об Украине вместо будущих отношений с РФ
Владимир Зеленский призвал лидеров всех стран перестать думать о том, как построить отношения с Россией, и вместо этого сосредоточиться на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.
Он также назвал несправедливым по отношению к Киеву обсуждение своими союзниками возможных санкций против Москвы.
«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — сказал Зеленский.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила на своей странице в соцсети X подготовку 19-го пакета санкций ЕС против РФ, направленного на криптовалюты, банковский сектор и энергетику.