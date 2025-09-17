Зеленский призвал всех перестать думать о себе и подумать об Украине

17 сентября 2025, 10:05

Зеленский: все страны должны думать об Украине вместо будущих отношений с РФ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский призвал лидеров всех стран перестать думать о том, как построить отношения с Россией, и вместо этого сосредоточиться на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.





Он также назвал несправедливым по отношению к Киеву обсуждение своими союзниками возможных санкций против Москвы.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине, потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — сказал Зеленский.