17 сентября 2025, 07:32

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня, пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Мы надеялись, что президент (США Дональд — ред.) Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня», — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.