В российском городе банда поджигала релейные шкафы

15 октября 2026, 11:38

В Калуге троих жителей приговорили от 14 до 21 года за поджоги релейных шкафов

Фото: istockphoto/triocean

Второй западный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Калуги за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе судебной инстанции.