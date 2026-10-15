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В российском городе банда поджигала релейные шкафы

В Калуге троих жителей приговорили от 14 до 21 года за поджоги релейных шкафов
Фото: istockphoto/triocean

Второй западный окружной военный суд вынес приговор троим жителям Калуги за поджоги релейных шкафов на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе судебной инстанции.



Согласно материалам дела, Артем Крысько согласился за денежное вознаграждение поджечь релейные шкафы у железнодорожных путей по заданию неустановленного лица, а также зафиксировать свои действия на видео. Для этого он привлек двух других калужан — Ивана Кузьменко и Кристину Валуеву. Троица неоднократно совершала поджоги.

Их задержали и обвинили в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По решению суда Крысько назначили наказание в виде 21 года лишения свободы, Валуеву приговорили к 20 годам, Кузьменко — к 14 годам.

Отмечается, что Валуева и Крысько ранее уже были судимы. За какие именно преступления, в суде не уточнили.

Никита Кротов

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