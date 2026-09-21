Обвиняемой в поджоге машин ППС в Петербурге вынесли меру пресечения
В Петербурге суд отправил под домашний арест малолетнюю школьницу, обвиняемую в поджоге двух полицейских автомобилей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Следствие настаивало на заключении несовершеннолетней под стражу, однако девушка и ее защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Суд удовлетворил эту просьбу. Школьница будет находиться под домашним арестом с запретом определенных действий до 19 ноября.
По версии следствия, перед поджогами девушка познакомилась с молодым человеком в мессенджере. Позже неизвестные начали отправлять ей инструкции по совершению поджогов.
Следствие считает, что школьница пришла к отделению полиции на улице Марата в Петербурге и подожгла две служебные машины. Позднее она намеревалась совершить аналогичный поджог в другом месте, однако ее остановили. В отношении несовершеннолетней возбудили два уголовных дела, одно из которых связано с покушением на террористический акт.
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