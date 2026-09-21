Обвиняемой в поджоге машин ППС в Петербурге вынесли меру пресечения

21 сентября 2026, 18:08

Обвиняемая в поджоге машин ППС в Петербурге отправилась под домашний арест

Фото: istockphoto/AMilkin

В Петербурге суд отправил под домашний арест малолетнюю школьницу, обвиняемую в поджоге двух полицейских автомобилей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.