В российском городе отменили занятия в школе после атаки украинских БПЛА
В Мичуринске Тамбовской области отменили занятия в школах. Это решение принял глава города Максим Харников. Причиной стали недавние атаки украинских беспилотников на территорию города, пишет РИА Новости.
Местные власти приняли меры для обеспечения безопасности детей и педагогов. Школы временно закрыли, чтобы предотвратить возможные угрозы. Родители получили уведомления о ситуации и рекомендацию оставаться дома.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
