В российском городе отменили занятия в школе после атаки украинских БПЛА

12 февраля 2026, 09:35

Занятия в школах Мичуринска отменили после атаки украинских БПЛА

Фото: iStock/NiseriN

В Мичуринске Тамбовской области отменили занятия в школах. Это решение принял глава города Максим Харников. Причиной стали недавние атаки украинских беспилотников на территорию города, пишет РИА Новости.