В российском регионе дрон боевиков ВСУ атаковал автомобиль семейной пары

Украинские войска трансформировались в армию наёмников, которых используют для проведения терактов далеко за пределами Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.