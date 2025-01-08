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В хуторе Леоновка Валуйского округа Белгородской области легковой автомобиль, в котором находилась пара, стал объектом атаки вражеского дрона. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара оба пассажира получили серьезные травмы: у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лица. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.
Гладков также отметил, что легковой автомобиль получил значительные повреждения — вся передняя часть машины была разрушена, а стекла выбиты. Специальные службы работают на месте инцидента, проводя необходимые мероприятия.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Гладков также отметил, что легковой автомобиль получил значительные повреждения — вся передняя часть машины была разрушена, а стекла выбиты. Специальные службы работают на месте инцидента, проводя необходимые мероприятия.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова